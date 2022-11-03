Россияне высказались о влиянии служебных романов на работу

О влиянии служебных романов на работу стало известно из проведенного сервисом SuperJob.ru исследования. В опросе приняли участие 1000 представителей кадровых служб и 1600 экономически активных россиян старше 18 лет из разных округов страны.

Выяснилось, что романтические отношения между сослуживцами встречают меньше критики, чем связь руководителей с подчиненными. И все же в отрицательном влиянии служебных романов между коллегами на производительность труда уверены 47 процентов кадровиков и 44 процента представителей других отделов компаний.

Отрицательно о любовной связи руководителей с подчиненными высказались 63 процента HR-менеджеров и 54 процента прочих сотрудников. При этом 47 процентов последних признались, что такие романы у них случались.

Семь процентов всех опрошенных заявили, что любые служебные романы идут на пользу делу. Отмечается, что чаще такую точку зрения высказывали имеющие подобный опыт.

Результаты ранее проведенного исследования показали, что россияне стали реже задумываться о переезде в другую страну. Выяснилось, что чаще остаться на родине решают женщины.