Россияне стали реже задумываться о переезде в другую страну. Об этом свидетельствуют результаты проведенного исследования сервиса SuperJob, в котором приняли участие 1600 человек старше 18 лет из всех регионов страны.

«За полгода мечтающих о жизни в других государствах стало меньше на 6 процентных пунктов. 51 процент экономически активных граждан остался бы в России, даже имея возможность жить в любой стране мира. По 3 процента выбрали бы для жизни Испанию, Италию и США. По 2 процента отдали бы предпочтение жизни в Австралии, Канаде, Турции и Швейцарии», — говорится в материале исследования.

Женщины чаще предпочитают остаться на родине, чем мужчины: 54 процента против 48 процентов соответственно. При этом мужчин больше привлекает жизнь в США или Канаде, тогда как женщинам больше нравятся Италия, Испания и Турция.

Ранее путешественник, фотограф и режиссер-документалист Александр Федоров развеял миф о дорогой жизни за границей.