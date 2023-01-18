Россиянам назвали самые востребованные в 2023 году профессии

Самые востребованные в 2023 году профессии в России назвали «Известиям» аналитики крупных сервисов. По данным специалистов, спросом пользуются рабочие специальности.

«По-прежнему в топе представители профессий среднего образования, где важны технические навыки и опыт ручного труда — токари, слесари, машинисты, повара, сварщики», — сказал директор по разработке и исследованиям компании «Профилум» Виталий Алтухов.

Кроме того, работодатели ищут экспертов по информационной безопасности и работников, способных выстроить логистику торговли с КНР. По данным Superjob, в медицине в этом году фокус с врачей, работающих с больными COVID-19, сместился на другие специальности. А главный эксперт по рынку труда рекрутинговой компании HeadHunter Наталья Данина считает, в 2023 году по стране усилится востребованность специалистов по установке и обслуживанию оборудования.

Ранее Востребованные в Москве профессии инженерно-технического профиля перечислил на официальном сайте мэра Москвы директор столичной службы занятости населения Андрей Тарасов.