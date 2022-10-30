Москвичей предупредили о резкой смене погоды

О резкой смене погоды в воскресенье, 30 октября, москвичей предупредил синоптик Михаил Леус. В своем Telegram-канале он сообщил, что днем температура воздуха опустится с 11 градусов тепла до плюс 4-6 градусов.

«К вечеру похолодает до плюс 1-3 градуса. Ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду, с порывами до 15-20 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 736 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы», — написал он.

В понедельник, 31 октября, по словам Леуса, похолодание продолжится. Местами пройдут кратковременные осадки, возможна гололедица.

По данным ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, минувшая ночь в Москве стала самой теплой за «всю послевоенную метеоисторию». По его словам, ночная температура в центре столицы составила плюс 10 градусов. «Это на пару градусов даже теплее, чем положено в мае или сентябре, и не хватило всего 1,5 градусов, чтобы соответствовать климатическим показателям июня», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее о мокром снеге и гололедице на следующей неделе предупредила жителей Москвы главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.