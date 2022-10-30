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02:31, 30 октября 2022
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Жителей Москвы предупредили о снеге и гололедице на следующей неделе

Жителей Москвы предупредили о снеге и гололедице на следующей неделе
Фото: Наталия Макарова / Коммерсантъ

О мокром снеге и гололедице на следующей неделе предупредила жителей Москвы в беседе с РИА Новости главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

«С ночи понедельника ожидаются небольшие осадки смешанного характера. Могут быть моросящие осадки, снежные зерна, мокрый снег, потому что температура близка к нулевой отметке. Возможны условия, при которых местами будет образовываться гололедица. Это уже вполне соответствует сезону», — объяснила она.

Макарова посоветовала автомобилистам быть внимательнее на дорогах и поменять резину на зимнюю. Кроме того, синоптик посоветовала «менять стиль вождения».

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что температура воздуха днем в понедельник, 31 октября, не превысит пяти градусов тепла.

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