Стало известно о смерти актера фильма «Республика ШКИД»

О смерти известного советского и российского актера кино и театра Александра Липова сообщили на странице Орловского драматического театра «Русский стиль» им. М.М. Бахтина на странице во «ВКонтакте». Артист умер на 83 году жизни.

Причины его смерти не уточняются. Прощание с ним состоится в его родном городе Орле в воскресенье, 1 октября.

При жизни Липов сыграл роли более, чем в 40 кинокартинах. Среди самых известный из них — фильмы «Республика ШКИД», «Разрешите взлет!», «Вариант Омега» и другие. Кроме того, 35 лет он работа на киностудии «Ленфильм», трудился над моноспектаклями в драматическом театре и читал классическую прозу на Ленинградском радио. Липов был награжден знаком «Почетный кинематографист России».

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