Названа причина возникновения многих заболеваний в пожилом возрасте

Авитаминоз часто становится одной из причин возникновения многих заболеваний в пожилом возрасте. Об этом «Мосленте» рассказал врач-гериатр Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Руслан Гниденко.

«Дефицит витаминов и минералов может возникнуть не только из-за недостаточного питания, но и на фоне длительного применения некоторых лекарств. Например, прием обезболивающих препаратов и транквилизаторов снижает усвоение витамина С и В6, В12. Поэтому люди старше 60 лет особенно нуждаются в дополнительном приеме витаминов и полезных микроэлементов, которые помогут укрепить здоровье, поддержать работу организма и замедлить процессы старения», — сообщил специалист.

По словам Гниденко, недостаток витамина А проявляется в быстрой утомляемости, ослаблении зрения, выпадении волос, слабом иммунитете, сухости кожи. Восполнить дефицит можно, употребляя в пищу капусту, молоко, печень, рыбу жирных сортов, желтки, фрукты и овощи желтого, красного и оранжевого цветов.

О недостатке витамина В свидетельствует раздражительность, хроническая усталость, мигрени, ломкость волос и их выпадение, апатия, бледность кожных покровов, плохой аппетит, запор, расстройство желудка. Этот витамин можно получить, употребляя мясо, рыбу жирных сортов, орехи, овощи зеленого цвета, кисломолочные продукты, масло растительного происхождения и куриные яйца. Следует сократить или же вовсе свести на нет употребление спиртных напитков, кофе, чая и завязать с курением, пояснил эксперт.

Кровотечения из носа, депрессия, анемия, ослабленный иммунитет, мышечная боль, одышка, слабая зубная эмаль свидетельствуют о том, что организм остро нуждается в витамине С. Необходимо есть фрукты и цитрусовые, а также включить в рацион как можно больше свежих овощей и коровье молоко. Восполнить недостаток также способен шиповник, арбуз, смородина и прочие ягоды.

«О нехватке витамина РР свидетельствует диарея, тошнота, бессонница, сухость кожи, головная боль и головокружение. Пожилым людям старше 70 лет нужно включить в меню цитрусовые, зелень, виноград, абрикосы, различные ягоды и горький шоколад. Нехватка витамина D в пожилом возрасте проявляется скачками давления, чрезмерным потоотделением, раздражительностью, кариесом, ломотой суставов, болью и слабостью в мышцах и нижних конечностях. Необходимо употреблять свиную и говяжью печень, рыбу и рыбий жир, молочные продукты с высоким процентом жирности, желтки. Также рекомендовано как можно чаще гулять на свежем воздухе», — продолжил гериатр.

Темные круги под глазами, слабость в мышцах, пигментация кожи, перепады настроения, ухудшение зрения могут появляться у пожилых людей из-за недостатка витамина Е. В этом случае рекомендовано употреблять злаки, семечки, молоко, печень, говядину, горох, бобовые и свиное сало.

Если пациент ощущает хроническую усталость, у него учащаются носовые кровотечения, появляется анемия и гематомы — это свидетельствует о дифиците витамина К. Получить этот важный витамин можно из яиц, фасоли, мяса, птицы и субпродуктов, а также свежих овощей и сои.

Гниденко подчеркнул, что назначать витамины для пожилых людей должен только лечащий врач, опираясь на возраст, общее состояние и жалобы. При выборе витаминно-минерального комплекса необходимо учитывать наличие хронических заболеваний.

К тому же чем старше человек, тем внимательнее надо подходить к подбору витаминов. Для пожилых людей, особенно старше 75 лет, гипервитаминоз не менее опасен, чем дефицит витаминов и минералов. Избыточное поступление в организм этих веществ может спровоцировать расстройства нервной системы и образование камней в почках, предупредил эксперт.

Ранее эндокринолог назвала лучшие варианты физической нагрузки для пожилых.