Стало известно о смерти народного артиста России Коняева

В Москве на 87-м году жизни умер народный артист России Виталий Коняев. О этом сообщили представители Государственного Академического Малого театра, в котором служил актер.

По информации пресс-службы театра, артист скончался в субботу, 30 сентября. О причинах смерти не сообщается. «Малый театр выражает свои соболезнования родным и близким Виталия Анатольевича», — говорится в сообщении.

Место и время прощания с народным артистом будет объявлено позже.

Виталий Коняев известен по фильмам: «Тишина», «Чистое небо», «Город под липами», «Звезды и солдаты», «Про чудеса человеческие».

Ранее сообщалось, что актер Александр Липов ушел из жизни на 84-м году жизни.