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Жительница Подмосковья умерла из-за рыбы

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Жительница Подмосковья умерла из-за рыбы
Фото: Globallookpress.com

Жительница подмосковной Ивантеевки умерла из-за рыбы. Об этом сообщил Telegram-канал «МК: срочные новости».

По имеющимся данным, сын 63-летней россиянки принес из магазина домой дальневосточную сардину холодного копчения. Родственники разделили рыбу и разошлись по своим комнатам для принятия пищи. Через некоторое время мужчина услышал странные хрипы. Он бросился к матери, но не успел ее спасти.

Женщина подавилась куском иваси и скончалась на месте.

Ранее москвичка едва не погибла в Новый год из-за рыбы.

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