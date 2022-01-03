Москвичка едва не погибла в Новый год из-за рыбы

На личной странице в Facebook москвичка рассказала, как едва не погибла в Новый год из-за рыбы.

Женщина была дома одна. За несколько часов до боя курантов она налила себе рюмку мескаля, отрезала кусочек лайма и пожарила пару кусочков тунца, чтобы успеть достойно проводить старый год. «Проводила раз, проводила два… И вдруг поняла, что со мной происходит что-то не то. Как будто давление подскочило: голова стала звенеть и болеть, сердце застучало с какой-то дикой скоростью. А посмотрев в зеркало, я обнаружила, что вся такого цвета, как будто обгорела! Вот просто красный рак», — описала ситуацию рассказчица.

Первым делом жительница столицы начала грешить на алкогольный напиток. Но вскоре у нее зачесались ладони и ступни: стало ясно, что это аллергическая реакция. Женщина подчеркнула, что аллергии у нее не было никогда и ни на что. Дело дошло до того, что пострадавшей пришлось лечь на пол: ходить она уже не могла. Москвичке стало настолько страшно, что она начала молиться. Полегчало ей лишь через два часа.

Выяснилось, что приступ спровоцировал тунец. «Он был свежий вполне, с обычным запахом и вкусом. Пожаренный. Но в рыбах скумбриевых пород при определенных неправильных условиях хранения скапливается некий гистидин, который преобразуется в гистамин! Поэтому симптомы этого отравления совпадают с аллергическими», — объяснила она своим подписчикам.

Женщина подчеркнула, что это было не пищевое отравление несвежей рыбой, а интоксикация гистамином. «Лечения от этого нет. Летальные исходы бывают. Но в большинстве случаев проходит само, печень выводит токсин, и все», — заключила она.

Ранее в Москве подполковника МВД отравили радиоактивным таллием.