Смертельное избиение женщины в Подмосковье записали видеокамеры

Мужчина нанес 31-летней женщине несколько смертельных ударов по голове и в живот, момент нападения записали камеры наблюдения у подъезда многоквартирного дома, сообщает РЕН ТВ.

На видеозаписи они спорят на проезжей части и мужчина швыряет в лицо женщине верхнюю одежду. Она с помощью соседки пытается скрыться в подъезде, но агрессор догоняет ее и бьет ногой в живот и руками в голову. Вторая женщина вклинивается между ними, мужчина отходит, а его жертва медленно оседает.

По данным РЕН ТВ, пострадавшая умерла еще до приезда скорой. Известно, что злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности, в 2017 году он изрезал ножом свою знакомую.

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