В подмосковном городе Мытищи россиянин убил друга за обвинение в нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным источника, снимавший квартиру на Советской улице 36-летний мужчина предложил своему 44-летнему знакомому пожить с ним, чтобы разделить оплату жилья на двоих. За два месяца совместного проживания мужчины не раз устраивали пьянки.

Во время очередной посиделки с алкоголем между ними разгорелся конфликт. В ходе ссоры старший мужчина назвал приятеля геем и был за это сильно избит. Утром выяснилось, что от полученных травм он скончался. Его товарищ сам обратился в полицию и признался в совершении убийства.

Официальным подтверждением информации на момент публикации новости «Мослента» не располагает.

Ранее сообщалось, что мужчина зарезал собутыльницу в квартире жилого дома на улице Большая Внуковская и сам вызвал полицию.