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09:46, 30 декабря 2022
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Врач рассказала о смертельном осложнении гриппа

Врач рассказала о смертельном осложнении гриппа
Фото: JESHOOTS.COM / Unsplash

О смертельном осложнении перенесенного гриппа рассказала Ura.ru врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева.

«Причинами смерти могут стать менингоэнцефалиты, сосудистые осложнения и присоединение вторичной флоры с воспалением легких. Все инфаркты и инсульты, происходящие в течение двух месяцев после заболевания гриппом, расцениваются как осложнение от болезни», — рассказала она.

Защититься от последствий заболевания, по ее словам, поможет прививка, которая проводится раз в год. Медик уточнила, что вакцинация не спасет от самого заболевания, однако позволит избежать его осложнений и на 100 процентов защитит от летальных исходов.

Ранее о вызванных гриппом осложнениях на легкие рассказала врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Маринэ Гамбарян. По ее словам, после гриппа может развиться фиброз (образование рубцов в легких).

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