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12:40, 27 февраля 2023
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Раскрыты подробности о смерти политолога Павловского

Раскрыты подробности о смерти политолога Павловского
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Подробности о смерти скончавшегося известного российского политолога Глеба Павловского раскрыли в публикации в его Telegram-канале. Сообщается, что основатель «Фонда эффективной политики» умер 26 февраля, находясь в Первом Московском хосписе имени Веры Миллионщиковой.

«После тяжелой и продолжительной болезни скончался российский историк и политолог Глеб Олегович Павловский», — говорится в сообщении.

О времени и месте прощания с Павловским будет известно позже.

Бывший коллега политолога, директор Института политических исследований Сергей Марков в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» оценил влияние Павловского на российскую политику.

«Он активнейшим образом имел возможность влиять на политику президента России Владимира Путина на протяжении первых 10 лет его правления. Он участвовал в огромном количестве совещаний всех структур», — рассказал Марков.

Ранее сообщалось, что политолог умер в возрасте 71 года. При жизни он занимал должность главного редактора и был издателем «Русского журнала», был директором «Русского института» и советником руководителя администрации Президента России до 2011 года.

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