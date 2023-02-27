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10:10, 27 февраля 2023
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Умер известный политолог Глеб Павловский

Умер известный политолог Глеб Павловский
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Известный российский политолог Глеб Павловский умер на 72-м году жизни. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщают «Ведомости» со ссылкой на слова на друга Павловского, заведующего кафедрой местного самоуправления национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Симона Кордонского.

Стало известно, что основатель «Фонда эффективной политики» Павловский скончался в ночь на 27 февраля после тяжелой болезни.

По данным журналистки Ксении Собчак, у основателя фонда было онкологическое заболевание. При жизни Павловский был удостоен многочисленных наград, в том числе нескольких благодарностей президента России. Он занимал должность главного редактора и был издателем «Русского журнала», директором «Русского института» и советником руководителя администрации Президента России до 2011 года.

Ранее симптомы онкологического заболевания, рака, перечислил директор Центра молекулярной онкологии Владислав Милейко. По его словам, чаще всего развитие злокачественной опухоли начинается бессимптомно, а первые проявления рака легко спутать с признаками других патологий.

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