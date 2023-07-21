Терапевт назвал самый полезный вид смородины

«В ней содержится клетчатка, пектиновые вещества, витамины С и Е, полиненасыщенные жирные кислоты и полифенолы. Благодаря этому ягода применяется как противовоспалительное, тонизирующее, витаминное, кроветворное, сосудорасширяющее, кровоочистительное, мочегонное и потогонное средство», — сказал доктор.

Кроме того, по его словам, употребление смородины оказывает благотворное влияние на работу лимфоузлов, сердечно-сосудистой системы, надпочечников и повышает иммунитет. Она рекомендована при сахарном диабете, атеросклерозе, малокровии, повышенном артериальном давлении и даже радиационных поражениях, уточнил Асанов.

Красная смородина, продолжил врач, богата антиоксидантами, витамином А, витаминами группы В и фитостеролами. Ее употребляют для укрепления сердечно-сосудистой системы, а сок ягоды снижает температуру и купирует лихорадку, особенно у детей. Ягоды используют в комплексном лечении сахарного диабета, спастического колита и энтероколита.

«Белая смородина славится тем, что наиболее гипоаллергенна из всех видов этой ягоды. Она богата антиоксидантами, витаминами группы В и фитостеролами. Ее употребление способствует уничтожению микробов и воспалений. В белой смородине содержится комплекс из минеральных веществ и витаминов, а также много антоцианов, которые способны подавлять развитие злокачественных опухолей», — заключил эксперт.

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