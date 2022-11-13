Названа дата формирования устойчивого снежного покрова в Москве

Дату формирования устойчивого снежного покрова в Москве назвал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В своем Telegram-канале синоптик уточнил, что уже вечером во вторник, 15 ноября, в столице начнется снегопад и закружат первые метели.

«Ночью подморозит до минус 3-5 градусов, днем всего до минус двух градусов, к вечеру начнется снегопад, который в ночь на среду усилится, закружат первые метели. В результате к середине недели сформируется устойчивый снежный покров: в Москве до 2-3 сантиметров, по западу и югу Подмосковья — до пяти сантиметров», — предупредил он.

Первые ощутимые декабрьские морозы до минус 10 градусов, по его словам, придут в ночь на четверг, 17 ноября. Возобновится снег, и дневная температура составит до минус шести градусов, что на 3-4 градуса ниже многолетней климатической нормы.

«В пятницу, из-за циклона с юго-запада, ожидаются обложные снегопады и метели, которые приведут к росту снежного покрова в Москве до 6-7 сантиметров, на юге области — до 13 сантиметров. Температура воздуха ночью до минус восьми градусов, днем до минус шести», — добавил метеоролог.

В выходные характер погоды не изменится. Сохранится устойчивый снежный покров с высотой сугробов до восьми сантиметров в столице, отметил Тишковец. Он уточнил, что снежный покров начнет формироваться раньше положенной средней даты его появления почти на две недели.

Ранее прогноз на скорое похолодание и снег дал москвичам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он сообщил, что похолодание в столице начнется в воскресенье, 13 ноября, а днем в понедельник, 14 ноября, температура опустится до отрицательных значений, местами выпадет небольшой снег.