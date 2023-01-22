Мясников рассказал о назначении препаратов для снижения холестерина

Подробно о назначении препаратов для снижения холестерина — статинов — рассказал в своем Telegram-канале известный врач Александр Мясников. Он уточнил, что, помимо тех, у кого уже имеются атеросклеротические проявления, препараты назначают и людям из группы риска (тем, кто курит, имеет избыточный вес, гипертонию, повышенный сахар, плохую наследственность и мало двигается).

«Статины назначаются по уровню "плохого" холестерина (а никак не общего холестерина!) и наличию факторов риска. В первую очередь тем, у кого уровень холестерина низкой плотности ("плохого" холестерина) 4,9 миллимоля на литр и выше. Тут назначают статины всем без вариантов, просто по факту очень высоких показателей», — написал он.

Кроме того, эти препараты обязательно назначают тем, у кого «плохой» холестерин больше 2,59 миллимоля на литр и наличие нескольких факторов риска. Не назначают и сначала ограничиваются советами по изменению образа жизни людям с «плохим холестерином» равным 2,59-4,14 миллимоля на литр. Далее вопрос о назначении решается индивидуально с учетом дополнительных факторов (возраст, менопауза, сопутствующие заболевания).

«Дополнительная польза от статинов: реже развитие остеопороза. Снижает риски некоторых видов онкологии. У мужчин увеличивает чувствительность к Виагре. Побочные явления: повышение печеночных ферментов, мышечная слабость (особенно у людей с проблемами со щитовидной железой), склонность к увеличению сахара. Последнее встречается очень редко», — уточнил доктор.

Ранее Мясников порекомендовал способ отучиться от сладкой, соленой и жирной еды. Он отметил, что людей с детства приучают к искаженному вкусу еды с помощью промышленной пищи.