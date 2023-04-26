Психолог дала школьникам советы по снижению стресса в период ЕГЭ

Советы по снижению стресса в период ЕГЭ дала школьникам в беседе с «Мослентой» семейный психолог Кира Макарова. Она призвала выпускников не считать ЕГЭ катастрофой.

«Готовиться к ЕГЭ надо заранее и воспринимать его как рядовое событие, потому что нужно просто прийти и показать все, чему ты учился все это время. Это не катастрофа, не стихийное бедствие, не трагедия, это просто важный ответственный момент», — сказала эксперт.

По словам Макаровой, чаще всего сосредоточиться и выполнить все правильно ребятам мешает страх ответственности. Из-за стресса появляется нервозность и эмоциональная приглушенность. Эмоции настолько захлестывают, что ученику начинает казаться, будто он ничего не помнит и не знает, отметила она.

Чтобы преодолеть нервный ступор, психолог посоветовала помнить, что жизнь не заканчивается и продолжается в любом случае. Если даже экзамен прошел неудачно, его можно пересдать. Она напомнила, что выход есть всегда.

За месяц до ЕГЭ Макарова рекомендовала выстроить режим дня так, чтобы работа и отдых чередовались. Важно высыпаться и не посещать отвлекающие мероприятия, требующие сильного эмоционального всплеска. Плюс ко всему лучше исключить возбуждающие и содержащие кофеин напитки, а перейти на зеленый чай.

А переживания все равно будут, в важные моменты жизни так бывает у всех и всегда, напомнила специалист.

Ранее сообщалось, что столичная школьница выпила 50 таблеток обезболивающего из-за боязни экзамена. Отмечается, что медики оказывают ей необходимую медицинскую помощь, угрозы жизни и здоровью нет.