Российские врачи дали советы по снижению тревожности

Врачи дали россиянам советы по снижению тревожности. В рамках программы «О самом главном» реабилитолог и йогатерапевт Сергей Агапкин, а также психиатр Антон Масякин поделились самыми действенными, по их мнению, способами.

Агапкин порекомендовал в первую очередь сменить информационный фон. «Если вы открыли интернет и увидели там новости про коронавирус, не нужно сразу тыкать пальцем и читать про количество умерших. Лучше закрыть эту страницу и перейти на сайт с мультфильмами или кинофильмами, посмотреть что-то веселое и жизнерадостное», — подчеркнул специалист.

Реабилитолог добавил, что важно спать достаточное количество часов — по возможности засыпать и просыпаться в одно и то же время. Также при тревожности помогут регулярные занятия дыхательной гимнастикой, добавил он.

Масякин посоветовал в течение дня менять виды деятельности. Тех, кто большую часть времени занят умственным трудом, у кого сидячая работа, он призвал переключаться на физическую активность в любой удобный для этого момент. «Если же вы целый день крутитесь, вертитесь и занимаетесь двигательной активностью, постарайтесь расслабиться, посмотреть фильм, почитать…» — поделился врач.

Ранее врач предупредил об изменении вкусовых рецепторов на фоне тревоги.