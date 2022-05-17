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В Москве снизились продажи вторичного жилья

В Москве снизились продажи вторичного жилья
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Москве снизились продажи вторичного жилья. В апреле 2022 года зарегистрировано 11,4 тысячи сделок, что на 34,3 процента меньше в сравнении с апрелем прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе управления федеральной службы государственной регистрации.

«По итогам апреля на вторичном рынке жилой недвижимости Москвы зафиксирован спад числа переходов прав и по отношению к годовому аналогичному показателю, и к предыдущему месяцу. Так, по сравнению с мартом число таких договоров сократилось в 1,6 раза, а по сравнению с прошлогодним апрельским показателем — в полтора раза. Однако месячный результат в 2,2 раза превзошел результат 2020 года», — рассказал руководитель Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Ранее стало известно, что «вторичка» в Москве впервые за последние пять лет подешевела. Средняя цена квадратного метра в пределах старой Москвы снизилась на 0,19 процента по отношению к марту. Такие показатели в последний раз наблюдались в 2017 году.

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