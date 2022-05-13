В Москве впервые за последние пять лет подешевела «вторичка», пишет РБК со ссылкой на исследования «Инком-Недвижимости». Средняя цена квадратного метра в пределах старой Москвы снизилась на 0,19 процента по отношению к марту. Такие показатели в последний раз наблюдались в 2017 году.

По данным исследования, за последние пять лет вторичное жилье в столице подорожало на 57,5 процента — до 286,4 тысячи рублей за квадратный метр. Эксперты объясняют это высоким спросом на фоне удешевления ипотеки и снижения доходности банковских депозитов. Однако сейчас ситуация изменилась.

Специалисты связали понижение цен с падением спроса на «вторичку» из-за дорогой ипотеки, а также с ориентацией продавцов на средние рыночные показатели при формировании предложения.

При этом в «НДВ Супермаркет Недвижимости» оценили апрельское снижение цен в 0,5-1 процент, а в агентстве недвижимости Est-a-Tet — в 7 процентов.

Ранее риелтор дал прогноз по ценам на квартиры в новостройках. Роста стоимости, вероятнее всего, не будет, предположил генеральный директор компании «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков.