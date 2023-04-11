Мясников раскрыл способы снизить тягу к сладкому
Доктор Мясников рекомендовал сладкоежкам есть корицу и высыпаться.
Способы снизить тягу к сладкому раскрыл в программе «О самом главном» врач и телеведущий Александр Мясников.
В первую очередь доктор рекомендовал сладкоежкам пересмотреть свой рацион. Например, в неподслащенную еду можно добавлять корицу и ваниль: традиционно кондитерским пряностям своими ароматами удается обмануть мозг. При этом сахарозаменители не избавят от тяги к сладкому, а лишь повысят риск инфаркта и инсульта, предупредил Мясников.
В борьбе с зависимостью от сладкого эффективны и продукты со сложными углеводами (крупы, бобовые, цельнозерновые) и хромом, магнием и витаминами В. Кроме того, важно высыпаться. Сон должен быть полноценным — семь-восемь часов в сутки.
Ранее нутрициолог перечислила продукты для сохранения молодости.