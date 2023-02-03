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12:20, 03 февраля 2023
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Москвичи обсудили снос культового бара «гламурных нулевых» в центре столицы

Москвичи обсудили снос культового бара «гламурных нулевых» в центре столицы
Фото: Telegram-канал «Новости Москвы»

Снос культового бара «гламурных нулевых» в центр столицы обсудили москвичи в комментариях под снимками оставшихся от него руин, опубликованных в Telegram-канале «Новости Москвы». Бар Simachev закрылся еще в 2019 году и только накануне здание в Столешниковом переулке в центре города было практически полностью снесено.

«Бар был особенно популярным в гламурных нулевых», «Нет! Сколько там тусовок моих прошло», «Это было легендарное место для тех, кто тусовался в Москве в 2000-х», «Верните мой 2008: диджеи, модели, актеры, политики, журналисты, режиссеры, студенты — кто только не пил арбузные шоты у них, если "Дима фейсконтроль" пустит. Жаль, конечно, не сам даже бар, а воспоминания. С Симачевым связана молодость», — поделились воспоминаниями бывшие гости заведения.

Многие пользователи сети признались, что никогда не бывали здесь и даже не слышали о существовании заведения. По их мнению, новый предварительный проект здания выглядит лучше старого питейного заведения.

«Станет лучше», «Проект выглядит симпатично», «Как правило, проекты всегда симпатично выглядят, а что на деле, время покажет», «Новое здание совсем в другом стиле, чем улица. Даже не архитектору это видно», — прокомментировали юзеры.

Ранее пользователи сети описали запах культового столичного пивняка времен СССР. Речь шла о пивном баре «Ладья», который в народе называли «Яма».

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