Москвичи описали запах культового столичного пивняка времен СССР

Запах культового столичного пивняка времен СССР описали пользователи сети в группе «О Москве и москвичах (О тебе и обо мне)» запрещенной в РФ социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Речь шла о пивном баре «Ладья», который в народе называли «Яма». Он находился в подвале дома, расположенного на пересечении Столешникова переулка и Пушкинской улицы (ныне Большой Дмитровки).

«Запах был специфический», «Пахло кисловатым пивом, вареными креветками низшего качества, табачным дымом и вокзальным туалетом», «Бегала мимо него в школу. Все время стоял жуткий запах рядом», «Пахло мерзкой пивной кислотой и другими примесями», «Подтверждаю. Воняло. Такой вот сугубо мужской мир, не для девочек», — написали пользователи сети.

Ранее россияне обсудили ассортимент продуктовых ларьков в 1990-х.