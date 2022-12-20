Снять квартиру в Москве стало проще

Московские арендодатели в четыре раза реже стали отказывать потенциальным квартиросъемщикам, сообщает РБК со ссылкой на данные компании Est-a-Tet. Эксперты утверждают, что квартиру теперь проще снять даже арендаторам с детьми и домашними животными.

Указанные данные приведены за период с августа по декабрь 2022 года. «Можно сказать, что сегодня отказов практически нет, даже самые придирчивые арендодатели идут на уступки», — отметила директор офиса продаж вторичной недвижимости компании Юлия Дымова. Сейчас владельцы недвижимости отказывают только в 5 процентах случаев, летом эта цифра держалась на уровне 20 процентов.

Сейчас 70 процентов арендодателей не отказывают съемщикам с животными, еще часть перестала брать депозит, отказалась от проверки квартир и предлагает жильцам оформить временную регистрацию. «Все это происходит из-за небольшого количества арендаторов, которые, в свою очередь, стали очень избирательны из-за большого количества предложения. Арендаторы сейчас хотят снять квартиру с ремонтом, современной мебелью и хорошей транспортной доступностью», — объяснили в Est-a-Tet.

Ранее стало известно, что в Москве резко упал спрос на аренду квартир. Скидки на съемное жилье из-за повышенного предложения достигают 30 процентов.