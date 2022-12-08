В Москве резко упал спрос на аренду квартир

Спрос на аренду квартир в Москве резко упал, скидки на съемное жилье из-за повышенного предложения достигают 30 процентов, сообщают РИА Новости со ссылкой на экспертов рынка.

«В нынешнем ноябре потенциальный спрос — число просмотров объявлений — на аренду квартир в Москве почти в два раза меньше, чем в ноябре 2021 года», — сообщила эксперт «Циан.Аналитики» Елена Лапшина. При этом количество предложений на рынке, по ее словам, увеличилось в три раза по сравнению с предыдущим годом.

По данным аналитиков, с начала года ставки аренды в столице упали на девять процентов для «однушек» (средняя стоимость аренды теперь составляет 43 тысячи рублей в месяц), на 15 процентов для «двушек» (55 тысяч рублей в месяц) и на 30 процентов для «трешек» (90 тысяч).

Спрос на элитное жилье по сравнению с началом года упал еще больше — на 40 процентов, сообщили в консалтинговой компании NF Group.

Ранее была названа средняя стоимость аренды квартир по районам Москвы. По данным компании, цена аренды «однушки» в столице составляет больше 40 тысяч рублей в месяц.