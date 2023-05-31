76-летняя москвичка потеряла более миллиона рублей во время снятия порчи

Пенсионерка из Москвы потеряла 1,2 миллиона рублей после встречи с «ясновидящей». По данным SHOT, 76-летняя москвичка познакомилась с якобы экстрасенсом прямо у своего дома — новая знакомая сразу сообщила, что на россиянку наложена порча, которую срочно нужно снять.

В разговоре женщина, сразу поинтересовалась, есть ли у москвички дома наличные. Получив информацию о деньгах, «ясновидящая» сразу же приступила к обряду. Для начала она попросила пенсионерку вынести из дома два сырых яйца, три щепотки соли и полотенце.

По словам заявительницы, женщина перед ней разбила яйца, и внезапно на этом месте появились три мелкие змеи, которых экстрасенс завернула в полотенце. Далее к пенсионерке скотчем прикрепили газетный сверток с деньгами. «Ясновидящая» объяснила, что три дня эту газету раскрывать нельзя и запретила рассказывать кому-либо об обряде.

По возвращении домой пенсионерка решила все же проверить, что находится внутри свертка, и обнаружила, что он пуст. Потеряв деньги, женщина обратилась в полицию.

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