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14:05, 24 января 2023
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Опубликовано «снятое исподтишка» фото 54-летней Валерии

Опубликовано «снятое исподтишка» фото 54-летней Валерии
Фото: @prigozhin_iosif

Муж 54-летней певицы Валерии, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, показал ее фигуру в купальнике, выложив фото супруги в пляжном образе. Соответствующий снимок он опубликовал на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Снял исподтишка. То ли загорает, то ли йогой занимается, никак не пойму. Валерия не перестает удивлять. Фигура, конечно, огонь», — написал Пригожин.

На фотографии, снятой через окно, видно, как во время отдыха на море певица сидит на балконе номера. На ней — купальник темно-зеленого цвета и соломенная шляпа.

«Я решила, что ты за Николь Кидман подглядываешь», «Она прекрасна. Но еще прекраснее, как вы ей восхищаетесь», «Красивая женщина», «Вот это бриллиант чистой воды», «Бомбическая красотка», «Фигура бесподобная», «Всегда восхищаюсь Валерией», «Идеал женской красоты», «Вся идеальная», «Она молодец, трудится над своим телом», «Нереальная», — написали поклонники в комментариях.

Ранее 54-летняя Валерия села на шпагат и восхитила пользователей сети.

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