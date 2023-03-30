В России резко вырос спрос на работников со знанием китайского языка

За первые месяцы 2023 года в России спрос на работников со знанием китайского языка вырос более чем 40 процентов, рассказали РБК в сервисе по поиску работы HeadHunter. Наиболее востребованными оказались работники из сферы транспортной логистики, продаж и производства.

Как отмечают специалисты, спрос на сотрудников со знанием китайского в 2022 по сравнению с 2021 увеличился на 70 процентов, в 2023 — на 42 процента. Сейчас на сайте размещено 3,8 тысячи вакансий, где в требованиях указано знание определенного языка. При этом в половине таких предложений работникам предлагают от 50 до 90 тысяч рублей.

Самые высокие зарплатные ожидания у жителей Москвы — в среднем они хотят получать 134 тысячи рублей в месяц, а самые низкие у жителей Казани — там соискатели готовы работать в среднем за 58 тысяч рублей в месяц. При этом россияне чаще ищут работу менеджерами, переводчиками и учителями.

Портал SuperJob также отмечает, что число вакансий со знанием китайского за последнее время увечилось вдвое. По их данных, владением этим языком увеличивает зарплату специалистов в среднем на 18 процентов.

Ранее рекрутер дала рекомендации по поиску вакансий в китайских компаниях.