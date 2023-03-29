Рекрутер дала рекомендации по поиску вакансий в китайских компаниях

О росте новых вакансий для россиян в китайский компаниях после визита в Россию лидера КНР Си Цзиньпина предупредила в своем Telegram-канале рекрутер, ведущий хедхантер рунета, создатель сервиса Facancy и «Лаборатории карьеры» Алена Владимирская. Она дала своим читателям рекомендации по поиску вакансий в иностранных компаниях, которые вскоре зайдут на российский рынок.

Специалист пояснила, что сейчас Китай налаживает связь с Россией в области коммерческого представительства. Вакансии в этой сфере уже есть и, по ее прогнозам, их количество будет только расти. Кроме того, по ее словам, российские компании уже строят промышленные и инфраструктурные проекты, направленные на «Юг и Восток». В этой сфере вскоре тоже будут активно расти предложения, уточнила Владимирская.

«Вакансий в самом Китае для россиян будет мало. Потому что мы для Китая как сотрудники дороги и однозначно хуже самих китайцев — у них свой гигантский рынок труда», — пояснила она.

Владимирская уточнила, что, скорее всего, в такие компании будет набираться небольшое количество глав представительств. И в данном случае это будут люди, которые одинаково хорошо знают Китай и Россию. Идеальными кандидатами рекрутер назвала жителей Дальнего Востока.

В заключение хедхантер отметила, что число вакансий в компаниях, работающих с Китаем, начнет расти примерно с мая текущего 2023 года. Преимущественно это будут российские компании, проинвестированные Китаем.

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