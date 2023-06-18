Кинолог перечислил самые распространенные собачьи фобии

Кинолог отметил, что есть несколько способов избавить собаку от боязни громких звуков. Кроме того что питомцу можно предлагать пищащие игрушки, включать разные громкие звуки дома (шум салюта, грозы), постепенно увеличивая громкость, важно проработать это под руководством специалистов. Опытный кинолог поможет найти причину возникновения этой фобии и купировать ее.

Следующая фобия — страх одиночества. Особенно трудно оно дается щенкам и совсем молодым собакам. Они не привыкли долгое время находиться без владельца. Чаще всего, оставшись в одиночестве, собака начинает громко лаять, скулить, портить вещи.

Чтобы помочь питомцу, важно начать постепенно приучать его к одиночеству, сначала оставляя его одного дома на пять, десять минут и так далее. Постепенно собака привыкнет ждать, и это не будет вызывать у нее стресс. Чтобы она могла самостоятельно развлечь себя дома, нужно оставлять ей ее личные игрушки, добавил Голубев.