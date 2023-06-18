Кинолог перечислил самые распространенные собачьи фобии
Кинолог Голубев назвал боязнь громких звуков самой распространенной собачьей фобией.
Самые распространенные собачьи фобии перечислил в беседе с «Мослентой» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Главной из них он назвал боязнь громких звуков.
«У собак более чувствительные барабанные перепонки, даже несильный хлопок может сильно напугать питомца. Реакцию на внезапный громкий шум невозможно предсказать: собака может сорваться и убежать или наоборот замедлиться и пытаться спрятаться. Чаще всего их пугают звуки взрывающихся фейерверков, выстрелы или раскаты грома»
Кинолог отметил, что есть несколько способов избавить собаку от боязни громких звуков. Кроме того что питомцу можно предлагать пищащие игрушки, включать разные громкие звуки дома (шум салюта, грозы), постепенно увеличивая громкость, важно проработать это под руководством специалистов. Опытный кинолог поможет найти причину возникновения этой фобии и купировать ее.
Следующая фобия — страх одиночества. Особенно трудно оно дается щенкам и совсем молодым собакам. Они не привыкли долгое время находиться без владельца. Чаще всего, оставшись в одиночестве, собака начинает громко лаять, скулить, портить вещи.
Чтобы помочь питомцу, важно начать постепенно приучать его к одиночеству, сначала оставляя его одного дома на пять, десять минут и так далее. Постепенно собака привыкнет ждать, и это не будет вызывать у нее стресс. Чтобы она могла самостоятельно развлечь себя дома, нужно оставлять ей ее личные игрушки, добавил Голубев.
«Некоторые питомцы испытывают страх перед поездкой в машине. Собака может упираться, отказываться заходить в автомобиль, скулить или дрожать. Очень важно в эти моменты не заставлять собаку садиться в машину насильно, это усугубит ситуацию»
Перед первой поездкой заранее следует познакомить питомца с автомобилем, позволить ему его обнюхать. Если питомец сам проявил желание запрыгнуть в салон — нужно поощрить его. Начинать путешествовать нужно с маленьких расстояний, постепенно увеличивая их.
Кроме того, собаки могут бояться темноты и чаще всего от этой фобии страдают щенки. Собаки, у которых есть такая проблема, в темноте начинают беспокоиться, а иногда даже отказываются куда-то идти, скулить, лаять и тянуть за поводок.
Причиной такой фобии могут быть проблемы со здоровьем или неблагоприятный пугающий опыт в прошлом.
Чтобы помочь питомцу, нужно выводить собаку гулять на закате и восходе солнца, когда на улице не очень темно. Животное должно видеть, как меняются очертания предметов.
«Последнее — боязнь похода в ветеринарную клинику. Часто этот страх возникает из-за прошлого опыта: собака запоминает неприятные и непонятные манипуляции в виде осмотра, уколов, проверки температуры. В ветеринарной клинке питомец встречается со множеством разных запахов, некоторые из которых также могут его пугать. Собаки улавливают это и стараются избегать таких мест»
Чтобы помочь собаке, во время визита к ветеринарному врачу нужно хвалить питомца за спокойное поведение, поощрять лакомством и сохранять внутренне спокойствие. Очень важно, чтобы и сам хозяин был в стабильном состоянии и не переживал за собаку, пояснил кинолог.
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