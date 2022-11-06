Кинолог назвала пять способов помочь собаке пережить одиночество

Пять способов помочь собаке пережить одиночество назвала «Мосленте» кинолог, кандидат сельскохозяйственных наук, эксперт Московской академии сельского хозяйства Екатерина Гимазитдинова. По ее словам, питомца нужно учить навыку самостоятельно проводить время в квартире в течение дня.

«Для питомца наш ежедневный уход из дома — трагедия ("стая меня бросила, я погибну"). Это стресс, который собака "сбрасывает" как может: лает, воет, крушит все вокруг», — объяснила специалист.

Необходимо оградить животное от всех ценных вещей в доме. Можно выделить собаке отдельную комнату, где она сможет размяться, полежать или попить воды. Не нужно запирать питомца в клетке на время отсутствия — это только увеличит тревожность.

Полезно дать собаке вещи, которые она может безнаказанно грызть и уничтожать: старую одежду и обувь, картонные коробки. На вещах не должно быть мелких деталей и шнурков, подчеркнула кинолог.

Чтобы ограничить питомца от тревожных звуков с улицы и из подъезда, можно создать в квартире «белый шум»: включить радио или спокойную музыку. Это успокоит собаку, пояснила Гимазитдинова.

Полезно перенести совместную физическую активность с питомцем на утро. Так собака устанет и ляжет спать на время отсутствия хозяина. «Это не значит, что теперь придется вставать в 4 утра и гулять 1,5 часа, — достаточно получаса активной прогулки и нескольких задач для тренировки мозга собаки», — отметила специалист.

Если животное все же уничтожило что-то в квартире, пока человека не было дома, наказания не имеют смысла. Мозг собаки устроен по-другому, и она не поймет, за что ее пытаются проучить.

Ранее Гимазитдинова дала четыре совета по выбору собаки для квартиры. По ее словам, не стоит ориентироваться только на размер породы.