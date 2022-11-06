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09:19, 06 ноября 2022
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Кинолог дала четыре совета по выбору собаки для квартиры

Кинолог дала четыре совета по выбору собаки для квартиры
Фото: Mario Heller / Unsplash

Четыре совета по выбору собаки для квартиры дала «Мосленте» кинолог, кандидат сельскохозяйственных наук, эксперт Московской академии сельского хозяйства Екатерина Гимазитдинова. По ее словам, не стоит ориентироваться только на размер породы.

Эксперт посоветовала обратить внимание на цели, с которыми была выведена конкретная порода. От этого можно отталкиваться при выборе собаки для городского жилья. «Например, охотничьи породы (такса, терьеры, бигль) будут считать всех кошек добычей и проявлять другое поведение, свойственное для них, но неудобное для хозяина», — объяснила Гимазитдинова.

При выборе питомца нужно опираться на темперамент хозяина. Любителям отдохнуть на диване после работы не подойдет активная собака, предупредила эксперт. Следует также учитывать сложность ухода за породой и ее предрасположенность к заболеваниям. «Популярные йоркширские терьеры склонны к аллергии на многие продукты», — привела пример кинолог.

«Не верьте красивому описанию породы на популярных сайтах. "Бодрые" и "веселые" джек-рассел-терьеры без должного внимания и тренировок станут разрушать квартиру, а "независимые" и "не лающие" бассенджи сложны в воспитании и дрессировке, так как привыкли все решать без участия человека», — заявила специалист. Чтобы получить представление о будущем питомце, лучше пообщаться с заводчиками и простыми владельцами, а также посетить выставки животных.

Ранее кинолог Владимир Голубев перечислил главные правила воспитания собаки. По его словам, в первую очередь животному нужны твердые правила.

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