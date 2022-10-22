Названы способные сделать собаку несчастной факторы

Способные сделать собаку несчастной факторы назвал «Мосленте» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, отсутствие похвалы могут вызвать у питомца проблемы с поведением.

«Похвала нужна питомцу для того, чтобы понимать, как себя вести в той или иной ситуации, чтобы понравиться хозяину. Похвала создает предсказуемость для собаки. Как только вы начнете постоянно хвалить питомца за любую мелочь, вы увидите, как пес начнет проявлять инициативу и будет стараться демонстрировать хорошее поведение», — сказал он.

Сказаться на животном может и отсутствие твердых правил. Например, если человек сначала дает еду собаке со стола, а потом за подобное желание ругает ее, питомец может начать демонстрировать нежелательное поведение.

Угрозы, крики и запоздалые наказания также не работают, предупредил Голубев. Эти действия только добавят собаке стресса, от которого ее поведение может ухудшиться. Питомцу нужны понятные, последовательные объяснения, что от него требуется, с помощью обучения и поощрения.

Неполноценные прогулки или полное их отсутствие, так же, как и жизнь без игрушек, тоже делают собаку несчастной, добавил кинолог.

Ранее Голубев рассказал о возможности снять стресс при помощи общения с домашним питомцем.