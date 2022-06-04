Собчак раскрыла стоимость обучения дочери Литвиновой в Европе

Стоимость обучения дочери актрисы Ренаты Литвиновой, Ульяны Добровской, в Европе в своем Telegram-канале раскрыла журналистка и телеведущая Ксения Собчак.

«Ульяна Добровская учится в Королевской академии изящных искусств Антверпена. И вот, на финальном фэшн-показе года она показала свою коллекцию», — написала Собчак, подкрепив пост фотографиями с показа.

Журналистка отметила, что грузинский дизайнер Демна Гвасалия, который вместе с Литвиновой и Земфирой был на показе, тоже учился в этой академии. Стоимость учебы в учреждении составляет от 7,5 тысячи долларов в год, уточнила она.

Ранее Собчак отреагировала на упрек в злоупотреблении своей фамилией. Телеведущая отметила, что не делает ничего ужасного или криминального, что ей не сошло бы с рук, будь у нее другая фамилия.