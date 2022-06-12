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Собчак высказала мнение о новом названии «Макдоналдса»
Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак высказала мнение о новом названии «Макдоналдса» — «Вкусно и точка». В своем Telegram-канале она усомнилась в том, что новое наименование приживется.
«Название ничем не лучше ужасного логотипа. Там ужасные цвета и неприкрытая вторичность, тут нагромождение слов вместо короткого четкого названия, у которого был бы шанс прижиться. Впрочем, все все равно будут говорить "Макдоналдс"», — высказалась Собчак.
Ранее открытие преемника «Макдоналдса» в Москве попало на видео.