Телеведущая Ксения Собчак показала интерьер своего нового подмосковного дома стоимостью 40 миллионов рублей. О приобретенной на Рублево-Успенском шоссе недвижимости она сообщила в запрещенной социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), где опубликовала фотографии жилища.

На одном из снимков видно, что Собчак сидит на сером модульном диване. Стены комнаты выложены мозаикой: с одной стороны изображен верблюд, с другой — девушка с караваем. На других снимках видны часть кухни, обеденная зона и объединенная с ней гостиная. В этой части дома интерьер отличается: преобладают светлые тона, в отделке использовано натуральное дерево.

«Тадам! Первый кадр из моего дома! Пришла проконтролировать переезд и заняла самую удобную позицию для наблюдения. Мягко сижу, все вижу. Даже не верится, что совсем скоро на этом диване мы будем сидеть теплыми уютными вечерами всей семьей за непринужденными разговорами», — написала Собчак под постом.

По информации онлайн-издания «7Дней», особняк площадью 1000 квадратных метров специалисты по недвижимости оценили в 40 миллионов рублей. Сейчас двухэтажный дом с цоколем находится на стадии ремонта. Его построили из финской сибирской сосны.

Ранее стало известно о местонахождении Собчак. Телезвезда выложила фото из Иерусалима и написала, что исследует город.