Собчак ответила на вопрос о беременности

На вопрос о беременности ответила телеведущая Ксения Собчак на YouTube-шоу The DS' Show. Она опровергла слухи о том, что ждет второго ребенка.

«Нет, я не беременная — это последствия лета. Я просто летом хорошо ела спагетти», — призналась звезда в интервью ведущей Динаре Сатжан. Сатжан при этом отметила, что была уверенна в беременности звезды.

Собчак воспитывает сына Платона 2016 года рождения. Отец мальчика — первый муж телеведущей, актер Максим Виторган.

Ранее Собчак жестко ответила на слухи о беременности подписчице. Она нецензурно выругалась в адрес женщины.