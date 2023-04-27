Собчак отреагировала на задержание блогера Блиновской

На задержание блогера и бизнесвумен Елены Блиновской отреагировала журналистка Ксения Собчак. В своем Telegram-канале она выразила поддержку предпринимательнице, обвиняемой в неуплате налогов.

«Надеюсь, проблемы разрешатся», — отметила Собчак. При этом журналистка подчеркнула, что сама не является поклонницей Блиновской.

Ранее стало известно, что Блиновскую задержали при попытке выехать из России. В отношении создательницы известного «Марафона желаний» возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей.