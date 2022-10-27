Собчак прокомментировала арест своего коммерческого директора

Арест своего коммерческого директора Кирилла Суханова прокомментировала в личном Telegram-канале телеведущая и журналистка Ксения Собчак.

«Наш коммерческий директор Кирилл Суханов арестован. Ему пытаются приписать вымогательство. У кого? Зачем? Какой еще "Ростех"? При чем тут, ради бога, [глава корпорации Сергей] Чемезов?» — написала она.

Телеведущая указала, что не верит обвинениям. По ее мнению, следствие быстро во всем разберется и поймет, что произошла ошибка.

По данным РИА Новости, суд в Москве арестовал Суханова 26 октября по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Чемезова.

На суде обвиняемый заявил, что готов извиниться перед Чемезовым и признать вину в получении 800 тысяч рублей. «Я готов принести извинения потерпевшему и признать, что требовал у него 800 тысяч рублей, но только эту сумму», — сказал он, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что Собчак воздержалась от комментариев касательно появившейся в СМИ информации об обысках в ее подмосковном доме.