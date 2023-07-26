Ксения Собчак купила виллу на Бали за 150 тысяч долларов

Виллу в районе Улувату на Бали купила за 150 тысяч долларов журналистка Ксения Собчак. Об этом приобретении она рассказала на личной странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Сегодня важнейший момент. Я решила, что, помимо прекрасной резиденции в Подмосковье, мне срочно нужно сказочное Бали. Очень крутая вилла, обладательницей которой я сегодня становлюсь», — сказала знаменитость.

По информации СМИ, недвижимость Собчак приобрела за 150 тысяч долларов (13,5 миллиона рублей). Согласно опубликованному в открытых источниках прайсу застройщика, стоимость вилл с бассейном в том же комплексе начинается от 277,5 тысячи долларов (25 миллионов рублей).

Ранее Собчак показала оголенные ягодицы и восхитила россиян.