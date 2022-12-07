Собчак показала свой новый загородный дом

Фотографиями своего нового загородного коттеджа поделилась в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) журналистка и телеведущая Ксения Собчак. Она показала подписчикам несколько снимков с террасы дома, на некоторых из них в кадр попал сам особняк.

«Получился вот такой дом. Нашлась мебель, с которой все сложилось», — подписала фото Собчак.

На снимках видно, что дом с панорамными окнами выполнен из темного кирпича, часть его фасада обшита деревянными панелями. Веранда украшена растениями в кадках, в зоне отдыха расположены диваны и круглый стол.

Пользователи сети оценили вкус знаменитости. «Сразу видно, что дом строился с любовью», «Очень красиво», «Стильно получилось», — написали они. Некоторые фолловеры заявили, что дизайнерские решения выглядят неуютно. Кто-то отметил, что открытая веранда с мягкой мебелью не подходит для погодных условий в России.

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