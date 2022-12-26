Собчак описала свой новый дом тремя словами

Тремя словами описала свой новый дом в Подмосковье телеведущая и блогер Ксения Собчак. В своем Telegram-канале она заявила, что ее коттедж — это проект под названием «сделано в России».

«Я очень ценю русских талантливых дизайнеров и производственников, и мой дом — это еще и важная попытка показать, что если делать все со вкусом, то можно сделать красоту и без импортных марок», — рассказала знаменитость.

Собчак заявила, что при разработке дизайн-проекта особняка изучила множество идей. «Я путешествовала по всем барахолкам и классным винтажным магазинчикам Европы, чтобы собрать свой, неповторимый и уникальный стиль», — сообщила блогер.

Ранее Собчак показала свой новый дом на видео. В коттедже с шестиметровыми потолками есть огромная гардеробная, бассейн, баня, кинозал и сад.