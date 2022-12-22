Ксения Собчак показала свой новый дом с огромной гардеробной

«Пожалуйста, [певец] Филипп Киркоров, завидуй. [Телеведущая] Оля Бузова, у тебя одна куртка Balenciaga, смотри!» — пошутила Собчак, показывая свою коллекцию верхней одежды.

Новое жилище журналистки выполнено в современном стиле, в оформлении использованы природные материалы: мрамор, дерево, латунь. В доме продуманная система освещения, множество картин и различных декоративных аксессуаров. Высота потолков — шесть метров.

Помимо большой гардеробной, в особняке есть бассейн, баня, зона отдыха, гостиная с люстрами общим весом в полтонны, кинозал, столовая, украшенная мозаикой советского периода, большая терраса и множество других комнат. Окружает здание сад, он украшен скульптурой, созданной художником Покрасом Лампасом.

Показывая дом, Собчак отметила, что очень любит ковры: во время оформления интерьера из-за них возникали споры с супругом журналистки, режиссером Константином Богомоловым, который предпочитает полы без покрытия.

Ранее Собчак показала подписчикам несколько снимков с террасы дома.