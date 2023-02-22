Собчак раскрыла стоимость пальто Киркорова

Стоимость пальто певца Филиппа Киркорова раскрыла в своем Telegram-канале журналистка Ксения Собчак. Она заметила, что точно такой же верхней одеждой обзавелась известная американская певица барбадосского происхождения Рианна.

«Филипп Киркоров появился на премьере в Москве в пальто из денима Dolce & Gabbana за 350 тысяч рублей. Где-то мы уже видели нечто подобное…» — заявила Собчак, подкрепив пост снимками Киркорова и Рианны в схожих образах.

В комментариях фолловеры журналистки по-разному отреагировали на увиденное. Мнения о том, кому пальто идет больше, разделились практически поровну.

«Лучше так, чем в стразах и цветах с ног до головы», «Это Дамблдор (один из главных персонажей серии книг о Гарри Поттере. — прим. «Мосленты»), а не Киркоров», «Найти себе жену (Примадонну)? Нет! Стать Примадонной!», «Да классно Филипп выглядит! И прическа с беретом ему идут», — оценили образ российского певца юзеры.

Ранее россияне раскритиковали новый образ Киркорова. На глаза артист надел голубые линзы, а на голову — парик с белыми волосами до плеч, уложенными легкими волнами.