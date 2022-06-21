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Собчак назвала причину отказа эмигрировать из России

Собчак назвала причину отказа эмигрировать из России
Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Причину отказа эмигрировать из России назвала телеведущая Ксения Собчак в выпуске своего YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» с певицей Манижей.

«Для меня не мыслимо. Я так внутренне страдаю, потому что я патриот и не могу уехать из России. Мне ужасно от всего что происходит вокруг, но я не могу уехать. Это моя страна, я ее люблю. Хочу просто чтобы все было иначе, но как вот взять и за 3 дня принять решение, собрать чемодан и уехать?» — заявила Собчак.

В разговоре с Манижей ведущая рассказала об удивлении решением одной своей подруги эмигрировать в Израиль из России.

Ранее исполнительница хита 80-х отреагировала на отъезд Пугачевой из России. Она сказала, что верит в их возвращение.

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