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Собчак ответила назвавшему ее клячей Баскову

Собчак ответила назвавшему ее клячей Баскову
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак ответила певцу Николаю Баскову, назвавшему ее клячей в своем стихотворении. Реакцию блогерша опубликовала в своем Telegram-канале.

«Что сказать про стихотворный дебют Николая Баскова? Рифма "кляча — собчачье" — это свежо. Обошлось без "Дома-2", и на том спасибо. Жду от него развития таланта в этом направлении и новые стихи с какой-нибудь затейливой рифмой», — пошутила журналистка.

Ранее Басков опубликовал в своем Telegram канале рифмованный текст, в котором раскритиковал Собчак. «Сколько будем терпеть эту клячу / Ту, что душит песни народные / Мерзко ползает что-то Собчачье / По культурному телу Родины», — обратился к читателям артист.

Ранее Собчак назвала причину отказа эмигрировать из России. Журналистка заявила, что считает себя патриотом.

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