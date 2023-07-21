Собчак ответила на вопрос о паспорте Израиля

На вопрос о наличии иностранного паспорта ответила журналистка Ксения Собчак в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Одна из подписчиц задала звезде вопрос, связаны ли ее частые поездки за границу с тем, что у нее есть паспорт Израиля, который дает право на безвизовый въезд в десятки стран мира.

Собчак заявила, что до февраля 2022 года она получила визу сроком на 10 лет, благодаря которой путешествует. «Еще есть вопросы?» — отреагировала журналистка на любопытство фолловеров.

Предположительно, речь идет о долгосрочной шенгенской визе. В публикации, под которой произошла дискуссия, Собчак рассказала, что ездила в Прованс на фестиваль оперного искусства.

Ранее Собчак жестко отреагировала на слухи о беременности. Она нецензурно выругалась в адрес подписчицы, задавшей вопрос на эту тему.