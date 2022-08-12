Собчак «попала в ад» и сняла его на видео

О попадании в настоящий «ад» сообщила известная журналистка и телеведущая Ксения Собчак. В своем Telegram-канале она опубликовало снятое во время катания на детской карусели видео.

«Что такое ад? Ад — это пятый круг на карусели», — заявила Собчак. «А это долго?» — прозвучал за кадром голос ее сына Платона. «Платошечка, не знаю, даже ты уже немного притомился?» — ответила ему журналистка. «Нет!» — отозвался ребенок. «Ну понятно, ты нет, а мама немножечко да…» — призналась знаменитая блондинка.